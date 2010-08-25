Янукович примет участие в праздновании Дня шахтера

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 28 августа в городе Стаханов Луганской области примет участие в праздновании Дня шахтера.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК.

«28 августа в городе Стаханове пройдет празднование Дня шахтера. Там будет Президент», - сказал губернатор.

При этом он добавил, что рамках праздника, «наверное, будет торжественное собрание, вручение наград, посещение трудовых коллективов».

«Это программа президентская, нас туда приглашают, и мы готовим делегацию», - заключил А.БЛИЗНЮК.