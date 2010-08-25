Янукович примет участие в праздновании Дня шахтера
20:08, 25 августа 2010Общество
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"Наверное, будет вручение наград"
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 28 августа в городе Стаханов Луганской области примет участие в праздновании Дня шахтера.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК.
«28 августа в городе Стаханове пройдет празднование Дня шахтера. Там будет Президент», - сказал губернатор.
При этом он добавил, что рамках праздника, «наверное, будет торжественное собрание, вручение наград, посещение трудовых коллективов».
«Это программа президентская, нас туда приглашают, и мы готовим делегацию», - заключил А.БЛИЗНЮК.
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