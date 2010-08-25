Подростки ограбили АЗС напротив райотдела милиции

В Виннице двое подростков обокрали АЗС, которая находится напротив райотдела милиции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Винницкой области.

В милицию поступило сообщение, что двое неизвестных украли почти 15 тыс. грн. и пачку печенья. Выяснилось, что вечером один из работников АЗС вышел поговорить по телефону, а другой также отлучился. В этот момент двое 16-летних подростков зашли в помещение станции и забрали из кассы дневную выручку и печенье. Убегающих подростков увидели работники АЗС и догнали одного из них. На следующее утро второй сам пришел в милицию, принес украденные деньги и написал явку с повинной.

Оба ранее были судимы за кражу денег из благотворительных ящиков, имеющихся почти во всех аптеках Винницы. В этом году ребята поступили учиться в одно из городских училищ.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса.