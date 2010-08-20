ДТП под Полтавой: футболист на своем мерседесе залетел на крышу сарая (фото)

Сегодня жители пригородного поселка Вакуленцы, что под Полтавой, обсуждают одну новость – резонансное ДТП с участием игрока местного футбольного клуба "Ворскла".

Как сообщает "Комсомольская правда в Украине",в сводке ДТП этой аварии не оказалось, бригаду МЧС для поднятия автомобиля тоже не вызывали.

"Я проснулась от шума и сильной музыки, подумала НЛО. Сразу выбежала на улицу, а тут авто на сарае висит. Это ж хорошо, что нежилая постройка пострадала, а если бы дом", – вытирает слезы хозяйка дома 70-летняя Надежда Пашко.

Соседи тоже сбежались на шум, хотели помочь водителю выбраться, но его и след простыл… Исчезли и номерные знаки. Люди толпились возле дома Пашко до обеда, а потом машина ФК «Ворскла» подкатила с краном. Ни ГАИ, ни «скорой» замечено не было.

«КП» удалось узнать, что черный «Мерседес» есть у одного игрока «Ворсклы» – 24-летнего полузащитника Дениса Кулакова. Что он делал в три часа ночи здесь, с какой скоростью и в каком состоянии ехал, узнать пока не удалось. Совсем рядом находится тренировочная база клуба.