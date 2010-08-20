GAFTA: действия государства на рынке зерна подрывают позиции Украины

Международная ассоциация торговли зерном и кормами (GAFTA) 17 августа отправила 6 официальных писем с негативной оценкой задержки экспорта зерна в Украине Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, вице-премьер-министрам Виктору СЛАУТЕ и Сергею ТИГИПКО, министру агрополитики Николаю ПРИСЯЖНЮКУ и председателю Государственной таможенной службы Игорю КАЛЕТНИКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО.

По его словам, в связи с тем, что украинское зерно не экспортируется, не выполняются условия контрактов украинских компаний с GAFTA. Вследствие этого, Украине в будущем угрожают судебные иски.

Как говорится в письме, GAFTA обратила внимание Всемирной торговой организации и Европейского союза на преграды экспорту пшеницы, чинимые Гостаможслужбой Украины.

По мнению GAFTA, когда на рынке существуют ограничения, установленные властью, это оказывает значительное влияние на международную торговлю. Барьеры, препятствующие экспорту трейдерами, противоречат основам ВТО, а недавние изменения в процедуре таможенного надзора зерновых грузов почти полностью перекрыли свободный поток сельскохозяйственной продукции из Украины.

GAFTA отмечает, что для международной торговли качество пшеницы согласовывается между экспортерами и импортерами, и продукция подлежит тестированию в портах погрузки независимыми сюрвейерами для установки соответствия контрактной спецификации. “Поэтому проверки, введенные недавно Таможенной службой Украины, для того, чтобы узнать цель использования зерна (в качестве кормов или для выпекания хлеба), вообще являются лишними», - подчеркивает GAFTA. «В любом случае, вмешательство в экспорт неуместно, так как продукция продается согласно спецификации ее качества и нет необходимости определять цель продажи: в качестве кормов или для выпекания хлеба», - подчеркивается в сообщении.

Международная ассоциация торговли зерном и кормами следит за соблюдением принципов ВТО для сохранения принципов свободной торговли и очень обеспокоена последним развитием событий в Украине.

Кроме того, В.КЛИМЕНКО сообщил, что "украинское зерно ждут в Египте, Малайзии, на Филиппинах. По его словам, «ситуация, которая сложилась в Украине с экспортом зерна, – точная копия 2006-2007 годов», когда Украина в связи с задержкой экспорта нажила мировой скандал. «И закончилась эта история тем, что ряд компаний подали иски в суд на Кабинет министров. Зерно простояло до Нового года и тогда убытки зернотрейдеров составили около 100 млн. долл., а производители зерна потеряли 12 млрд. грн.», - сказал В.КЛИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины Сергея СЕМКИ, таможенные органы начали проверки экспорта зерна, поскольку данный рынок является достаточно закрытым для госорганов, хотя за последние годы было предпринято немало попыток установить контроль над ним.