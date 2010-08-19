В Крыму - вооруженное ограбление Ощадбанка

В с. Льговское Кировского района Крыма двое ранее судимых совершили вооруженной ограбление отделения "Ощадбанка".

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью крымского управления МВД, днем 18 августа два преступника подъехали к отделению "Ощадбанка", при этом оба были в масках, один вооружен стартовым пистолетом BLOW 9-го калибра, переделанным для стрельбы резиновыми пулями.

Нападающие, применяя момент внезапности, угрожая пистолетом, выкрикивая нецензурные выражения, приказали находящейся в помещении отделения банка кассиру лечь на пол. Пользуясь беспомощностью сотрудников и посетителей банка, деморализованных угрозой применения оружия, грабители открыто завладели крупной суммой денег в гривнах, евро и долларах США.

По тревоге был поднят весь личный состав Кировского и Белогорского райотделов милиции. По горячим следам по подозрению в совершении разбойного нападения на льговское отделение "Ощадбанка" задержаны двое ранее судимых, оба - 1988 года рождения. У них изъяты деньги, пистолет и автомобиль. Уже на первом допросе подозреваемые сообщили о том, как организовывали преступление. По словам задержанных, не последнюю роль в реализации преступного замысла сыграло отсутствие в отделении банка системы слежения и сотрудника охраны.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, которой предусмотрена санкция в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет с конфискацией лично принадлежащего имущества.