На месте взрыва в Борисполе найдено тело мужчины

На территории гаражного кооператива в Борисполе, где накануне произошел взрыв, найдено тело неизвестного мужчины, в возрасте до 30 лет.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.

Он был найден в 200 метрах от эпицентра взрыва, добавили в милиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы МВД и МЧС. Как отметил начальник Главного управления МВД Украины в Киевской области генерал-майор милиции Константин САПКО, следователем управления областной милиции уже возбуждено уголовное дело по статье 194 ч.2 Уголовного кодекса Украины.

Владельцы гаражей и автомобилей устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в 23.10 в автогаражном кооперативе «Автолюбитель» в Борисполе Киевской области произошел взрыв с дальнейшим горением. В результате было полностью уничтожено 3 гаража и еще 3 повреждены пламенем. В кирпичных гаражах находилось 5 автомобилей, которые тоже сильно пострадали.

Причина взрыва устанавливается.