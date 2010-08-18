Командующему ВМС назначили первого заместителя

Приказом министра обороны Украины №815 от 17 августа первым заместителем командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины назначен Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, вакансия первого заместителя командующего была свободна несколько месяцев после назначения вице-адмирала Виктора МАКСИМОВА на должность командующего ВМС.

С.ЕЛИСЕЕВ ранее занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС.

Этим же приказом на должность начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС назначен контр-адмирала Юрий ИЛЬИН, который ранее занимал должность первого заместителя начальника штаба ВМС Украины.