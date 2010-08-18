Безработный спьяну «заминировал» вокзал в Днепродзержинске
15:57, 18 августа 2010Общество
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28-летнего мужчину задержали
Работники УСБУ в Днепропетровской области задержали 28-летнего мужчину, который 12 августа по телефону “101” сообщил о заминировании Днепродзержинского железнодорожного вокзала.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, «телефонным террористом» оказался безработный житель Днепродзержинска, который уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. По словам задержанного, анонимный звонок он сделал в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).
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