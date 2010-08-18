Украина и Молдова согласовали уставные документы еврорегиона «Днестр»

Украина и Молдова согласовали уставные документы по созданию еврорегиона «Днестр».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении международного сотрудничества и евроинтеграции Винницкой облгосадминистрации.

Во время встречи, которая состоялась в г. Сороки (Молдова), представители делегаций обеих стран обсудили ряд уставных документов будущего еврорегиона, в частности, Устав еврорегиона «Днестр», регламент деятельности Совета еврорегиона и его Координационного центра и Учредительный договор.

Стороны пришли к единому варианту уставных документов, что позволяет завершить юридическую сторону организации еврорегиона.

Во время обсуждения присутствовали представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, Госканцелярии Правительства Республики Молдова и представитель Посольства Украины в Республике Молдова, а также делегация Винницкой области.

Обсуждение и дискуссии проходили в присутствии независимого эксперта из Венгрии.

Стороны договорились о том, что согласованный вариант документов будет направлен на согласование в соответствующие центральные органы власти в своей стране.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году тогдашний председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ инициировал создание межгосударственного территориально-регионального объединения «Еврорегион «Днестр», который должен объединить территорию Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой областей и Республики Молдова как соседних регионов, которые граничат по реке Днестр.

Создание еврорегиона «Днестр» позволит более продуктивно решать экологические и энергетические проблемы, осваивать недра, сохранять национальные украинские и молдавские этносы в городах проживания украинцев и молдаван.

Проект был инициирован, однако не реализован. В феврале 2009 года работа по созданию еврорегиона „Днестр” была возобновлена.