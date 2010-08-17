С электронным билетом студент как на ладони

Министерство образования и науки Украины с сентября начнет внедрять электронный студенческий билет, который поможет контролировать количество поездок студентов и размер льгот, которые предоставляются им.

Об этом говорится в письме Национального банка Украины к банкам (№ 25-211/1877- 13854) со ссылкой на приказ МОН № 801 от 9 августа, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

«Начиная с 1 сентября 2010 года, с целью введения в эксплуатацию информационно-аналитической системы учета и возмещения льгот, предоставляемых студентам и ученикам при продаже проездных билетов, начать поэтапное внедрение электронного студенческого (ученического) билета как элемента такой системы», - цитируется в письме приказ МОН.

“Льготным проездом на железной дороге могут пользоваться приблизительно 2,7 млн. студентов, то есть необходимо будет изготовить около 3 млн. студенческих билетов с электронными чипами. Для эффективной реализации указанной инициативы необходимо будет также определить компанию-производителя с представительством, как минимум, в каждом регионе”, - прокомментировал инициативу МОН координатор общественной инициативы „Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ.

Он считает, что для изготовления студенческих билетов с электронными чипами, разработки и внедрения соответствующего программного обеспечения, установку и гарантийное обслуживание устройств для считывания информации в железнодорожных кассах нужны десятки миллионов бюджетных средств.

«В государственном бюджете Украины на льготный проезд студентов предусмотрены лишь 38,28 млн. грн. Это в среднем 14 грн. на одного студента в год. По информации “Укрзализныци”, в 2009 году железная дорога предоставила студентам льгот на 148,1 млн. грн. Очевидно, что от того, как будут израсходованы дополнительно десятки миллионов бюджетных средств на изготовление студенческих билетов с электронными чипами – количество поездок студентов и, соответственно, их общая стоимость будет не меньше, чем сейчас», - подсуммировал А.ЧЕРНЫХ.

«Действующая на сегодняшний день система продажи билетов для студентов на железной дороге уже дает возможность фиксировать перемещение каждого студента”, - также отметил А.ЧЕРНЫХ.