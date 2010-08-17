Взрыв в Новобогдановке: пострадал мужчина

В селе Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области в результате взрыва боеприпаса пострадал 44-летний мужчина.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области,

"16 августа около 11.00 утра от медработников центральной районной больницы поступило сообщение о госпитализации в хирургическое отделение 44-летнего мужчины. Медики установили, что у пострадавшего проникающее ранение живота, осколочное ранения бедер и термические ожоги спины II-III степени", - сообщили в МЧС.

На данный момент установлено, что ранения мужчина получил в результате взрыва боеприпаса, причем взрыв был настолько мощным, что в доме вылетели стекла.

"Во время операции врачи извлекли из туловища мужчины металлические части слесарного инструмента. Вероятно, это были тиски, в которых и находился боеприпас. Очевидно, мужчина проводил демонтажные работы взрывоопасного предмета и он сдетонировал", - сообщили в МЧС.

Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. По факту происшествия сотрудники Мелитопольского райотдела УМВД ведут следствие.