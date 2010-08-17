Янукович о сиротах, шефах и меценатах

В ближайшее время в Украине кардинально изменится концепция решения проблем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал на селекторном совещании с главами ОГА, вспомнив о ситуации в интернате для детей с нарушениями центральной нервной системы в Нежине Черниговской области.

«Мы в ближайшее время будем менять концепцию по детям-сиротам, в частности, будем оздоравливать их. Речь идет о создании такой системы, при которой бы они целый год имели возможность быть под присмотром врачей», - отметил глава государства,

«Мы скоро рассмотрим этот вопрос, и я считаю, что уже на следующий год мы многое на будущее сделаем», - отметил Президент, добавив, что планирует работать по этому вопросу совместно с руководителями областей.

Глава государства высказался за целесообразность возрождения в Украине практики закрепления за тем или иным детским сиротским заведением шефов, как это делалось ранее. По его мнению, за это дело могли бы, в частности, взяться органы СБУ, МВД, прокуратуры.

«Нужно подключить меценатов. Над этими вопросами нужно работать», - сказал Президент, подчеркнув, что дети-сироты в нашем государстве должны быть обеспечены всем необходимым.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 11-16 августа из Нежинского детского интерната, где живут дети с поражениями центральной нервной системы, были госпитализированы 16 детей и взрослых с диагнозом “острая респираторная вирусная инфекция”.