МЧС объясняет, откуда задымление в Киеве

Небольшое задымление воздуха, которое наблюдается в Киеве, является следствием горения торфяников в Черниговской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий РОМАНЧЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, площадь горения торфяников на данный момент составляет около 25 га. При этом пожары практически локализированы, специалисты ведут работы по недопущению распространения огня. На месте работают два пожарных самолета Ан-32П и вертолет Ми-8, работники МЧС и пожарная техника.

В.РОМАНЧЕНКО также не исключил возможности проникновения в столицу дыма, распространяющегося от лесных пожаров в России, со стороны украинско-белорусской и украинско-российской границ.