Россия прекращает экспорт зерна

В России вступило в силу решение правительства о введении временного запрета на экспорт зерна и производимых из него товаров в связи с засухой, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Запрет введен вплоть до 31 декабря, однако не исключено, что через месяц эта дата будет пересмотрена, причем в сторону увеличения. Под запрет попадает вывоз за пределы России пшеницы и меслина, ячменя, ржи, кукурузы, пшеничной и пшенично-ржаной муки.

В связи с принятым решением контракты с иностранными покупателями российского зерна исполняться не будут, что объясняется российскими властями форс-мажорными обстоятельствами. Предполагается, что компенсировать отсутствие зерна из РФ частично может Казахстан.