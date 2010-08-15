СБУ присмотрит за шахтами

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора и Служба безопасности Украины договорились о совместных действиях по предотвращению аварий и несчастных случаев в промышленности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госгорпромнадзора, направления взаимодействия двух служб с целью предотвращения промышленных аварий и групповых несчастных случаев в промышленности обсуждались сегодня на совместном совещании.

По словам председателя Госгорпромнадзора Сергея СТОРЧАКА, вопрос промышленной безопасности – это сфера компетенции и Госгорпромнадзора, и Службы безопасности, поэтому важно объединить усилия двух структур и направить их на предотвращение промышленных аварий и катастроф.

Первое совместное совещание было посвящено вопросам надзора в наиболее травмоопасной угольной отрасли, поскольку количество погибших на шахтах с начала года - 75 горняков, а количество травмированных исчисляется тысячами.

Причина высокого травматизма – отсутствие на шахтах систем управления охраной труда и несоблюдение норм промышленной безопасности – всего 30 из 227 шахт в некоторой степени соответствуют установленным нормам промышленной безопасности.

Для решения проблемы, по мнению специалистов, важным является поиск новых инструментов влияния на владельцев и руководителей угольных шахт, чтобы побуждать их уделять первоочередное внимание вопросам безопасности труда.

В частности, на совещании принято решение, что СБУ будет сообщать не только Госгорпромнадзору, но и администрации угольных предприятий о выявленных предпосылках, которые могут привести к производственным авариям и травмированию людей.

Кроме этого, Госгорпромнадзор и СБУ договорились о налаживании более оперативного обмена информацией, проведении совместных проверок, а также совместных обследованиях наиболее опасных участков на шахтах - проходных забоев и лав.

Также накануне Дня шахтера (будет праздноваться в конце августа) принято решение для недопущения несчастных случаев на шахтах провести в шахтерских регионах - Донецкой, Луганской, Львовской и Волынской областях - общие совещания с участием специалистов Госгорпромнадзора, СБУ и руководства шахт с целью проведения профилактических действий и налаживания дальнейшего взаимодействия по снижению производственного травматизма в угольной отрасли.