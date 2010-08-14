Ялта таки останется без фейерверка

Оргкомитет празднования Дня города Ялта принял решение отказаться от фейерверка.

Об этом говорится в заявлении оргкомитета, переданном агентству УНИАН.

«В связи с по-прежнему высокой температурой воздуха и учитывая, что Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил на время повышенной пожароопасности проведение фейерверков, принято решение не проводить фейерверк в честь празднования Дня города Ялта», - отмечает оргкомитет и приносит извинения ялтинцам и гостям курорта.

Как сообщал УНИАН, в Ялте 14.15 августа проходят праздничные мероприятия по случаю 172-летия города.

Организаторы праздника ранее обещали устроить вечером пиротехническое шоу. «Какой праздник - без фейерверка?! Власти взяли на себя ответственность за проведения салюта. Тем более, его будут запускать в сторону моря», - отметили в мэрии Ялты. Руководство города советовалось по этому поводу и с МЧС Крыма, и с главой правительства автономии, сообщила пресс-служба горисполкома.