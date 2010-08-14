Сталлоне обогнал Уиллиса и Шварценеггера

Рейтинг лучших актеров жанра фильмов-боевиков мирового кинематографа возглавил Сильвестр СТАЛЛОНЕ.

Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на проведенное в странах Евросоюза социологическое исследование.

С.СТАЛЛОНЕ получил всемирную известность в 1976 году, когда сыграл роль боксера в картине "Рокки". А с выходом в 1982 году боевика "Рэмбо: Первая кровь" он превратился в культового актера этого остросюжетного жанра.

На второй позиции в рейтинге - другой американский актер Брюс УИЛЛИС. Ему общемировое признание принес в 1988 году фильм "Крепкий орешек".

Первую тройку замыкает Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, утвердившийся в качестве звезды мирового кинематографа после выхода в 1984 году картины "Терминатор".

На четвертую позицию вышла Линда ХЭМИЛТОН, получившая широкую известность за роль Сары Коннор в фильмах "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день".

На пятой ступени - бельгиец Жан-Клод Ван ДАММ, на шестой - Стивен СИГАЛ, на седьмом - Чак НОРРИС, отмечает NEWSru.