Ялта отмечает 172-летие

В Ялте проходят праздничные мероприятия по случаю 172-летия города.

Как передает корреспондент УНИАН, на протяжении сегодняшнего дня в Ялте состоятся спортивные состязания, будут организованы программы для детей, выставки и концерты. Музеи для горожан будут работать бесплатно.

Во второй половине дня у концертного зала «Юбилейный» можно увидеть «живые статуи», а на набережной - «шоу великанов». В 18.30 в «Юбилейном» начнется концерт «Ялта - времена года».

Организаторы праздника обещают устроить вечером пиротехническое шоу, несмотря на то, что крымское управление МЧС 9 августа сообщило о запрете использовать пиротехнику во время пожароопасного периода.

«Какой праздник - без фейерверка?! Власти взяли на себя ответственность за проведения салюта. Тем более, его будут запускать в сторону моря», - отметили в мэрии. Руководство города советовалось по этому поводу и с МЧС Крыма, и с главой правительства автономии, сообщила пресс-служба горисполкома.

В ночь на 15 августа на набережной пройдет молодежная программа «Танцы под звездами».

Празднование Дня города продолжится в воскресенье спортивными турнирами, выставками и премьерой фильма «Нормальных мужиков не бывает».