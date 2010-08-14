Харьков и область накрыл смог
12:54, 14 августа 2010Общество
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В МЧС уверяют, что угрозы для жизни и здоровья нет
Харьков и Харьковскую область сегодня утром накрыл смог.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Харьковской области, смог вызван пожарами на торфяниках в Воронежской и Рязанской областях России.
В ГУ МЧС заверяют, что угрозы для жизни и здоровья людей смог не представляет.
На территории Харьковской области больших лесных пожаров нет. Возникают небольшие возгорания сухой травы и хвойной подстилки, которые спасатели ликвидируют в кратчайшие сроки. Пожарная ситуация в Харьковской области находится под контролем, сказано в сообщении.
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