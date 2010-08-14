Харьков и область накрыл смог

Харьков и Харьковскую область сегодня утром накрыл смог.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Харьковской области, смог вызван пожарами на торфяниках в Воронежской и Рязанской областях России.

В ГУ МЧС заверяют, что угрозы для жизни и здоровья людей смог не представляет.

На территории Харьковской области больших лесных пожаров нет. Возникают небольшие возгорания сухой травы и хвойной подстилки, которые спасатели ликвидируют в кратчайшие сроки. Пожарная ситуация в Харьковской области находится под контролем, сказано в сообщении.