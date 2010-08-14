Суббота перед Днем независимости объявлена рабочей

Рабочая неделя перед Днем Независимости Украины (24 августа) продлевается на один день – суббота, 21 августа, будет рабочей.

Это предусматривает распоряжение Кабинета Министров Украины о переносе рабочих дней в 2010 году.

Согласно документу, рабочий день в понедельник, 23 августа перенесен на субботу 21 августа.

Выходными будут 22, 23 и 24 августа.