Суббота перед Днем независимости объявлена рабочей

00:01, 14 августа 2010
Общество
2295 0

А потом - три выходных

Рабочая неделя перед Днем Независимости Украины (24 августа) продлевается на один день – суббота, 21 августа, будет рабочей.

Это предусматривает распоряжение Кабинета Министров Украины о переносе рабочих дней в 2010 году.

Согласно документу, рабочий день в понедельник, 23 августа перенесен на субботу 21 августа.

Выходными будут 22, 23 и 24 августа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter