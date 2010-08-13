Будущие секс-жертвы сдали вербовщицу в милицию

В Одессе милиция задержала 32-летнюю местную жительницу, которая пыталась вывезти в турецкую провинцию Анталия трех жительниц Одесской и Николаевской областей с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом УНИАН сообщили в областном управлении милиции, уточнив, что пострадавшие сами обратились с соответствующими заявлениями в отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, заподозрив вербовщицу в преступном умысле.

Установлено, что подозреваемая ранее уже завербовала и переправила самолетом в Турцию пять девушек из Татарбунарского района Одесской области, получив за это денежное вознаграждение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 149 Уголовного кодекса Украины.