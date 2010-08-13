Власть называет ситуацию в интернате, где умерли 5 детей, контролируемой

В Черниговской облгосадминистрации ситуацию в Нежинском интернате, в котором умерли пятеро воспитанников, называют стабильной и контролируемой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Распоряжением председателя ОГА Владимира ХОМЕНКО создана комиссия для выяснения обстоятельств смертей в заведении. Комиссия в составе руководителей соответствующих областных управлений, представителей местной власти, медицинских специалистов работает на месте происшествия вместе с рабочей группой в составе представителей Министерства здравоохранения Украины и Министерства труда и социальной политики Украины.

Вчера руководитель области побывал в Нежинском детском доме-интернате и провел совещание с членами комиссии и руководителями соответствующих служб, во время которого поручил им тщательно изучить сложившуюся ситуацию, принять все необходимые меры и взять под личный контроль аналогичные заведения, которые функционируют в области.

По словам главного санитарного врача области Николая ДОНЦА и начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Владимира ЯЩЕНКО, предварительная причина смерти детей и взрослых – острая респираторная ротавирусная инфекция.

Специалисты подчеркивают, что ситуация в доме-интернате контролируется, госпитализированные дети находятся в удовлетворительном состоянии, ухудшения не наблюдается. "Предприняты все необходимые меры, заведение обеспечено нужными лекарствами, воспитанники дома-интерната находятся под постоянным наблюдением врачей", - передает пресс-служба ОГА.

Ситуацию в Нежинском интернате лично контролирует председатель облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, в Нежинском детском интернате, где находятся дети с поражениями центральной нервной системы, 11 августа зарегистрирована смерть пяти детей.

Все умершие в возрасте от 10 до 19 лет.

Кроме того, на утро 12 августа в реанимации Нежинской городской больницы находились 4 ребенка. По данным врачей, состояние больных - тяжелое.

По предварительным заключениям врачей, у детей вирусная инфекция с экзантемой (сыпью), дифференцированная с герпетической.