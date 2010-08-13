Евро на межбанке идет вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8885/7,8910 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2591/0,2594, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1560/10,1630. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2879/1,2881 (четверг – 1,2927/1,2929).

В четверг, 12 августа, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8900.