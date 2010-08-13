АМК возбудил дела за навязывание услуг

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дела в отношении

«УкрСиббанка», «Укрсоцбанка» и «ОТП Банка» в связи с тем, что указанные финучреждения навязывали своим клиентам услуги отдельных страховых компаний.

Как передает корреспондент УНАИН, об этом сообщил председатель АМКУ Алексей КОСТУСЕВ сегодня в ходе телефонной линии газеты «Комсомольская правда».

«Мы возбудили против трех банков дела относительно навязывания банками услуг отдельных страховщиков, – сказал глава Антимонопольного комитета. – Я могу назвать эти банки, чтобы их знали все, – это “УкрСиббанк”, “Укрсоцбанк” и “ОТП Банк”.

А.КОСТУСЕВ напомнил, что ранее АМК уже предупреждал банки, что если они не прекратят навязывать клиентам услуги определенных страховых компаний, то к ним будут применены санкции. Письмо соответствующего содержания было направлено в адрес руководителей «Райффайзен Банка Аваль», «ОТП Банка», «УкрСиббанка», «ПриватБанка» и «Укрсоцбанка».

«Если не понимают язык рекомендаций, будем разговаривать по-другому», – подчеркнул А.КОСТУСЕВ.