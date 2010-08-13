Милиция ищет владельца 10 вагонов сахара

01:32, 13 августа 2010
Общество
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648 ничейных тонн находятся под арестом

648 тонн ничейного сахара, стоимостью более 6 млн. грн., обнаружили оперативники управления государственной службы борьбы с экономической преступностью Главного управления МВД в Черкасской области во время проверки деятельности ООО «Черкасская продовольственная компания», которое занимается изготовлением мясных изделий.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник ГУ МВД Украины в Черкасской области Валерий ДЕРНОВОЙ, оперативники УГСБЭП среди копченостей и колбас, в складском помещении нашли тщательным образом спрятанный сахар-песок в большом количестве. Милиционеры насчитали 12978 мешков сахара, весом по 50 кг. Никаких документов на эти 648 тонн сахара у руководства ООО "ЧПК" нет.

Проверили и документацию на этот сахар у предприятия-производителя, которое было указано на маркировке мешков с сахаром, – сахарном заводе в городе Оржица Полтавской области - и сахар-песок в количестве 648 тонн (а это - 10 товарных вагонов) в адрес общества не поставлялся. Следовательно, по документам этого сахара не существует. Сейчас милиционеры разыскивают владельца сахара.

На данное время на этот сахар наложен арест.

 

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