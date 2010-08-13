Табачнику отдали полиграфическую компанию

Государственную акционерную кампанию «Украинское издательско-полиграфическое объединение» передали в подчинение Министерству образования и науки Украины. Об этом говорится в Постановлении Кабинета министров Украины от 21 июля 2010 года за №598 «Вопрос Государственной акционерной кампании «Украинское издательско-полиграфическое объединение».

Как отмечается в документе, “согласиться с предложением Фонда государственного имущества о передаче Министерству образования и науки полномочий по управлению корпоративными правами государства Государственной акционерной кампании Украинское издательско-полиграфическое объединение”. Согласно решению правительства, МОН должно до 1 сентября 2010 года утвердить программу развития и технического переоснащения Компании.

Кроме того, как сообщил в комментарии УНИАН координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей ЧЕРНЫХ, “30 июля 2010 года Кабинет министров Украины принял постановление за №683 “Некоторые вопросы выполнения Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2010 год”, в котором среди прочего речь идет о выделении Минобразования 95,8 млн. грн. на издание и приобретение учебников”.

Он напомнил, что по словам министра образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА, МОН не успеет к 1 сентября 2010 года обеспечить школы учебниками. Министр спрогнозировал, что успеют напечатать учебники до ноября.

“Остается только открытым вопрос, как будут ученики школ учиться без учебников до конца 2010 года”, - заметил А.ЧЕРНЫХ.

Как сообщал УНИАН, 5 августа в Харькове Д.ТАБАЧНИК сообщил, что новые школьные учебники вряд ли успеют напечатать к началу учебного года. Он заметил: «Мы не будем обманывать, что у нас к 1 сентября все готово, и показывать отдельные экземпляры. Понятно, что если первое финансирование пошло в последние дни июня, а вторая часть - в первые дни августа, то дай Бог, чтобы мы все это закончили на протяжении сентября, октября, ноября».

Д.ТАБАЧНИК заверил, что для преодоления дефицита учебников на сайте Минобразования, на сайтах местных органов образования и во всех педагогических журналах появятся первые главы и разделы новых школьных учебников.

По его словам, государственным бюджетом на издание учебников было предусмотрено 198,4 млн. грн., из которых 28,4 млн. грн. – долг за прошлогодние учебники для 9-го класса. На сегодняшний день, по словам Д.ТАБАЧНИКА, выделено только 120 млн. грн., остальные должны поступить до сентября.

Министр акцентировал, что все новые учебники в соответствии с законодательством будут бесплатными.