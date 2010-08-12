Генсек УЕФА: аэропорта со стадионом для Евро-2012 недостаточно

Генсек УЕФА доволен подготовкой Харькова к Евро-2012

Харьков. 12 августа. УНИАН. Генеральный секретарь Европейского футбольного союза (УЕФА) Джанни ИНФАНТИНО доволен ходом подготовки инфраструктуры Харькова к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ИНФАНТИНО заявил на брифинге после инспекционного визита на объекты Евро-2012 в Харькове.

«Я был удивлен и поражен инфраструктурой города, а именно аэропортом и стадионом, прекрасным футбольным стадионом, очень страстным президентом футбольного клуба, и всеми структурами, которые способствуют успеху и процветанию футбола», - сказал Д.ИНФАНТИНО.

Генсек УЕФА отметил европейский уровень футбольного стадиона «Металлист» и Международного аэропорта «Харьков» и подчеркнул, что эти объекты готовы к принятию гостей чемпионата.

«Стадион действительно очень и очень красив, и он может принимать матчи европейского уровня. Я уверен, что аэропорт действительно изменит жизнь города. Я не эксперт по аэропортам, но я очень много путешествую. И это действительнои прекрасный европейский аэропорт», - сказал он.

В то же время Д.ИНФАНТИНО обратил внимание на главную проблему города в подготовке к Евро-2012, а именно на отсутствие необходимого для размещения всех гостей Харькова количества гостиничных номеров.

«Если вы уже имеете аэропорт и стадион, то это не значит, что вы можете организовать чемпионат Европы. В действительности, еще многое нужно сделать – все что касается размещения, логистики. То есть это не поможет вам иметь 30 тыс. гостиничных номеров, если их на самом деле нет», - подчеркнул Д.ИНФАНТИНО.

«Время теоретических заседаний прошло, теперь нам нужно приступить к практическим вещам. Теперь мы ждем от местных властей, местных сообществ реализации всего того, что было запланировано», – сказал генсек УЕФА.

Он отметил, что сегодня Харьков «не слишком известен в мире», но выразил уверенность в том, что «через 18 месяцев Харьков будет знать весь мир».

«Самое главное, как здесь будут приниматься гости города. По результатам моего двухдневного визита здесь в Украине я абсолютно уверен и в местной власти, и в руководителях всех городов. Я уверен, что чемпионат Европы будет огромным праздником», – сказал Д.ИНФАНТИНО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Д.ИНФАНТИНО проинспектировал Харьковский аэропорт и стадион «Металлист». Генсека встретил генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ и руководство региона. Делегация УЕФА осмотрела помещение нового терминала, а также старый корпус аэропорта, который во время Евро-2012 будет использоваться для приема команд-участниц. После совещания с региональным руководством делегация УЕФА отбудет в Киев.