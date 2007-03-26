Если Украина не идёт к НАТО...

Украина намерена пригласить Североатлантический Совет НАТО для проведения его заседания в Киеве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК после встречи с Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подготовил проект специального письма в НАТО. «Я знаю, что сейчас письмо находится в офисе премьер-министра и искренне надеюсь, что оно будет подписано, чтобы мы имели конструктив», - сказал А.ЯЦЕНЮК.