Жена депутата Губского купила платье за 55 тысяч долларов (фото)

В Киеве состоялся благотворительный VIP-аукцион, на котором с молотка были проданы работы тридцати украинских дизайнеров. Вырученные деньги, а это свыше 200 тысяч долларов, как обещает благотворительный фонд, возглавляемый Еленой Франчук, должны пойти на помощь ВИЧ-позитивным детям-сиротам.

Кстати, такого рода мероприятия среди украинских VIP-ов приобрели значительную популярность. Ведь на подобном аукционе можно не только помочь другим, но и сделать приятное себе самому.

В этот раз приятное себе сделала Евгения Губская, которая выиграла в ожесточенной борьбе за платье, заплатив за него 55 тысяч долларов.

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