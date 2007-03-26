Жена депутата Губского купила платье за 55 тысяч долларов (фото)
18:22, 26 марта 2007Общество
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В Киеве состоялся благотворительный аукцион
В Киеве состоялся благотворительный VIP-аукцион, на котором с молотка были проданы работы тридцати украинских дизайнеров. Вырученные деньги, а это свыше 200 тысяч долларов, как обещает благотворительный фонд, возглавляемый Еленой Франчук, должны пойти на помощь ВИЧ-позитивным детям-сиротам.
Кстати, такого рода мероприятия среди украинских VIP-ов приобрели значительную популярность. Ведь на подобном аукционе можно не только помочь другим, но и сделать приятное себе самому.
В этот раз приятное себе сделала Евгения Губская, которая выиграла в ожесточенной борьбе за платье, заплатив за него 55 тысяч долларов.
|Настоящая борьба между гостями аукциона развернулась за платье Кристины Гусиной. В ходе торгов его цена выросла в 1100 раз!
|Вскоре владелицу клуба "Фаворит", можно, можно будет увидеть в такой вот обновке
|Евгения Губская принимает поздравления с приобретением платья за 55 тысяч долларов
|Богдан Губский запивает то ли радость, то ли отчаяние...
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