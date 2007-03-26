В Национальном музее „Чернобыль” откроется фотовыставка ”Из любви”

Национальный музей „Чернобыль” презентует фотодокументальную выставку „ИЗ ЛЮБВИ” Автор Кристина Брендел (США)

В экспозиции представлено 90 фотографий, сделанных автором в период с 1992 по 2000 гг. в Беларуси: в г. Гомеле и его предместьях, на территории Полесского радиационно-экологического заповедника.

Проект «Из любви» впервые был представлен в Минске в Музее Современного Искусства 25 апреля 2006 г., затем в г. Гомеле и г. Витебске.

В 2007 г. фотовыставка передана в дар Национальному музею «Чернобыль».

Открытие выставки с участием автора состоится 27 марта 2007 г. в 16.00

Адрес музея:

г. Київ, переулок Хоревой, 1

тел. 425-43-29

E-mail: museum-chornobyl@kv.ukrtel.net