В Национальном музее „Чернобыль” откроется фотовыставка ”Из любви”
14:09, 26 марта 2007Общество
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Национальный музей „Чернобыль” презентует фотодокументальную выставку „ИЗ ЛЮБВИ” Автор Кристина Брендел (США)
фотодокументальную выставку
„ИЗ ЛЮБВИ”
Автор Кристина Брендел (США)
В экспозиции представлено 90 фотографий, сделанных автором в период с 1992 по 2000 гг. в Беларуси: в г. Гомеле и его предместьях, на территории Полесского радиационно-экологического заповедника.
Проект «Из любви» впервые был представлен в Минске в Музее Современного Искусства 25 апреля 2006 г., затем в г. Гомеле и г. Витебске.
В 2007 г. фотовыставка передана в дар Национальному музею «Чернобыль».
Открытие выставки с участием автора состоится 27 марта 2007 г. в 16.00
Адрес музея:
г. Київ, переулок Хоревой, 1
тел. 425-43-29
E-mail: museum-chornobyl@kv.ukrtel.net
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