В Национальном музее „Чернобыль” откроется фотовыставка ”Из любви”

14:09, 26 марта 2007
Общество
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Национальный музей „Чернобыль” презентует

фотодокументальную выставку

„ИЗ  ЛЮБВИ”   

Автор Кристина Брендел (США)

В экспозиции представлено 90 фотографий, сделанных автором в период с 1992 по 2000 гг. в Беларуси: в г. Гомеле и его предместьях, на территории Полесского радиационно-экологического заповедника.

Проект «Из любви» впервые был представлен в Минске в Музее Современного Искусства 25 апреля 2006 г., затем в г. Гомеле и г. Витебске.

В 2007 г. фотовыставка передана в дар Национальному музею «Чернобыль».

Открытие выставки  с участием автора состоится  27 марта 2007 г.  в  16.00

Адрес музея:

г. Київ, переулок Хоревой, 1

тел. 425-43-29

       E-mail: museum-chornobyl@kv.ukrtel.net

 

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