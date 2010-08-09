Горных мастеров не предупредили об угрозе обвала на шахте

На шахте им. Румянцева (ГП «Артемуголь») в г. Горловке Донецкой области, где 7 августа произошло обрушение, повлекшее человеческие жертвы, горных мастеров не предупредили о геологических нарушениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области.

Согласно сообщению, комиссия, созданная для расследования обстоятельств и причин аварии, установила, что на аварийном участке №96 работы велись в зоне геологического нарушения, о чем накануне геологом шахты было выдано заключение и разработаны специальные мероприятия. Тем не менее, три горных мастера участка №96 не были ознакомлены с этими материалами, констатировала комиссия.

Сейчас комиссия выясняет, была ли нарушена технология ведения работ на аварийном участке, было ли допущено совмещение работ на участке: одновременная доставка лесоматериалов и выем угля, а также, были ли нарушены паспорта крепления выработки. В настоящее время ведение горных работ по шахте в целом запрещено.

Как сообщал УНИАН, в 3 ч. 48 мин. 7 августа в г. Горловка Донецкой области на шахте им. Румянцева (ГП «Артемуголь») , на горизонте 1090 м , произошло обрушение породы, которым были застигнуты трое горняков. Всего в шахте работало 122 горняка, из них 8 - на аварийном участке, из которых пятеро самостоятельно поднялись на поверхность.

По состоянию на утро 9 августа, были найдены и подняты на поверхность двое погибших горняков. Судьба еще одного горняка остается неизвестной. К поисково-спасательным работам привлечены 5 отделений Государственной военизированной горно-спасательной службы Минуглепрома.