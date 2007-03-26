Укзализныця на праздники назначила 19 дополнительных поездов

Для удовлетворения потребностей пассажиров и обеспечения перевозок на пасхальные и майские праздники «Укрзализныца» по состоянию на 26 марта 2007 года дополнительно назначила 19 поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

В частности, Юго-западная железная дорога назначила поезда: №219/220 Киев - Ивано-Франковск (отправлением из Киева 6 и 7 апреля в 0.33, обратно из Ивано-Франковска - 6 и 7 апреля), №269/135 Киев - Ивано-Франковск (из Киева 4, 6, 13, 20, 27, 29/04, обратно из Ивано-Франковска - 5, 7, 14, 21, 28, 30/04), №207/208 Киев-Ужгород-Киев (из Киева 5, 6, 13, 20, 25, 27, 28, 29, 30/04, 1/05, обратно из Ужгорода - 6, 7, 15, 21, 26, 28, 29, 30/04, 1, 2/05), №505/506 Киев-Ужгород-Киев (из Киева 6 апреля), №537/538 Киев-Ужгород (из Киева - 5 апреля, обратно из Ужгорода – 6 апреля), №57/58 Киев-Львов (из Киева 6, 13/04, обратно из Львова - 7, 14/04), №57/254 Киев-Львов (из Киева 5/04, обратно из Львова - 6/04), №155/156 Киев-Львов на дополнительные рейсы (отправлением из Киева 4, 5, 9, 10, 30/04, 2/05, обратно из Львова - 4, 5, 9, 10, 30/04, 2/05), №282/281-144/143 Киев-Симферополь (из Киева 6 апреля, обратно - 7 апреля), №124/123 Киев-Симферополь (из Киева 7, 28, 29/04, обратно из Симферополя - 28, 29/04).

Донецкая железная дорога назначила три дополнительных поезда: №575/576-524/523 Донецк-Киев (отправлением из Донецка с 1 апреля по 13 мая по четвергам и воскресеньям, кроме 8 апреля, обратно отправлением из Киева - со 2 апреля по 14 мая по понедельникам-пятницам, кроме 9 апреля), №575/576-524/523 Донецк-Киев (отправлением из Донецка 9/04, из Киева - 10/04) и №524/118 Донецк-Киев (отправлением из Донецка 5 апреля, обратно из Киева - 6 апреля).

Львовская железная дорога назначила также три дополнительных поезда: №273/274 Ивано-Франковск-Киев (отправлением из Киева 4 и 9 апреля, обратно из Киева - 5 и10 апреля), №220 Львов-Киев (отправлением из Львова 9/04), №254 Львов-Киев (отправлением из Львова 10/04).

Южная железная дорога назначила дополнительно поезд №225/226 Харьков-Ужгород (отправлением из Харькова 4, 6, 8/04; обратно из Ужгорода - 5, 7, 9/04), Приднепровская железная дорога - №127/128 Днепропетровск-Киев (отправлением из Днепропетровска 6, 10, 26, 27/04, 3, 10/05, обратно из Киева - 6, 26, 27/04, 3, 10/05) и №146/145 Симферополь-Киев (отправлением из Симферополя 5, 12, 19, 26/04, 3, 5, 6, 7, 9/05, обратно из Киева - 7, 14, 21, 28/04).