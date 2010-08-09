В МЧС настаивают, что Киев затянуло «российским» дымом

В Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины связывают смог над Киевом с пожарами в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Государственной гидрометеорологической службы МЧС Вячеслав ЛИПИНСКИЙ.

«Мы видим сообщения от нашего соседа (Российская Федерация - УНИАН), где горят сотни тысяч гектаров. Там действительно очень большая задымленность. Она распространяется на многие российские территории и прилегающие украинские территории», - сказал В.ЛИПИНСКИЙ.

Он отметил, что задымленность есть на территории Черниговской области. «Таким образом, тот воздух, который хоть медленно, но движется, может донести небольшую часть концентрации и в Киев», - подчеркнул В.ЛИПИНСКИЙ. При этом он отметил, что часть смога над Киевом также от пожаров вблизи столицы. «Наши пожары в сравнении с российскими масштабами совсем другие», - сказал В.ЛИПИНСКИЙ.

Эту ситуацию подтвердил также заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Виталий РОМАНЧЕНКО. «Имеется российский фактор дыма», - отметил он.