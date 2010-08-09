В меморандуме с МВФ - еще одно повышение цен на газ

Украина намерена повысить цены на газ для населения еще на 50% с апреля 2011 года. Об этом говорится в меморандуме украинской власти Международному валютному фонду, размещенном на сайте МВФ.

“Дополнительное повышение цен на 50% для населения запланировано на 1 апреля 2011 года”, - говорится в документе.

При этом указывается, что предусматривается дальнейшее повышение цен на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго раз в полгода, пока они не достигнут паритета с ценами импорта.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) своими постановлениями от 13 июля 2010 года увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

По данным Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в связи с повышением цен на газ тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25%.

Цена на газ для предприятий теплоэнергетики не пересматривалась с декабря 2008 года и была зафиксирована на уроне 872,78 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, целевой надбавки и транспортировки).

Постепенное повышение внутренних цен на природный газ до экономически обоснованного уровня является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.