Среди самых популярных гос-, пед- и аграрный университеты

В высшие учебные заведения Сумской области абитуриентами подано 27248 заявлений. Наибольший конкурс наблюдается, как и в целом по Украине, на экономических, юридических и медицинских специальностях.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга рассказала журналистам заместитель главы Сумской облгосадминистрации Тамара ИЩЕНКО.

"Первый этап вступительной кампании в регионе прошел организовано, безо всяких жалоб и нарушений. Если и обращались на горячую телефонную линию, то по большей части по уточнения и разъяснения. В целом же прием абитуриентов в 2010 году проходил в соответствии с правилами приема к высшие учебные заведения, согласованными в Министерстве образования и науки", - сказала Т.ИЩЕНКО.

По ее словам, в регионе документы принимали 5 высших учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации и 23 заведения І-ІІ уровней аккредитации. В приемных комиссиях зарегистрировано 27248 заявлений абитуриентов. Наибольший ажиотаж наблюдался в Сумском государственном университете: в вуз подали 7520 заявлений. В тройку лидеров также попали педагогический и аграрный университеты.

По информации начальника областного управления образования и науки Любови ПШЕНИЧНОЙ, средний конкурс в вузы ІІІ-IV уровней аккредитации составляет 2 человека на место.

"По результатам ВНО, в высшие учебные заведения могли подавать заявления не больше 10 тысяч выпускников области. Сегодня зарегистрировано 18286 заявлений, что и создает такой конкурс. Но это общая картина. На отдельных специальностях конкурс превышает 10 чел., а на других - вообще будет недобор", - отметила Л.ПШЕНИЧНАЯ.