"Зеленый туризм" оказался эффективным

С 2011 года Ровенский областной совет решил увеличить кредитное финансирование агроусадеб, работающих в сфере «зеленого туризма».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облсовета, эффективность такого направления кредитования признали члены постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета, финансов и налогов по итогам выездного заседания в Демидовском районе.

По информации заместителя начальника управления культуры и туризма облгосадминистрации Ярославы ГАВРИЛОВОЙ, в 2009 году в области микрокредиты получили 35 владельцев агроусадеб на общую сумму 175 тыс. грн. В целом на протяжении прошлого года в 80 агроусадьбах отдохнули свыше 3,5 тыс. туристов.

По итогам выездного заседания депутаты решили рекомендовать управлению культуры и туризма облгосадминистрации провести анализ эффективности деятельности агроусадеб области за период 2009-2010 гг., с учетом которого в дальнейшем проводить кредитование на развитие сельского туризма, а также разработать региональную программу развития туризма в области на 2011-2015 гг. и подать в установленном порядке на утверждение областному совету.

Депутаты облсовета также рекомендуют облгосадминистрации при формировании областного бюджета на 2011 год увеличить объем финансирования путем выдачи микрокредитов на стимулирование развития сельского зеленого туризма до 200 тыс. грн., а объем кредитования на владельца агроусадьбы увеличить до 40 тыс. грн., в зависимости от результатов проведенного анализа туристической деятельности.