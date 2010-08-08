Из Прикарпатья депортированы семь иностранцев, которые намеревались незаконно попасть в страны ЕС.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, благодаря УСБУ милиция Прикарпатья депортировала гражданина одной из ближневосточных стран, который зарегистрировал фирму, ввозившую в Украину потенциальных мигрантов. Все иностранцы через Прикарпатье намеревались попасть в страны Евросоюза.

По словам руководителя пресс-службы Управления СБУ в области Марии РИМАР, приехав в Украину на учебу и оставшись без денег, иностранец нашел в Ивано-Франковске девушку, мама которой нуждалась в медицинской помощи. Иностранец представился студентом-медиком и два года жил в доме женщин за их счет.

Вместо этого он организовал канал нелегальной миграции: за вознаграждение получал фиктивные договоры о сотрудничестве с учреждениями образования Украины и намеревался переправлять студентов-иностранцев в страны ЕС. Однако СБУ прекратило деятельность злоумышленника.

Всего по материалам УСБУ в Ивано-Франковской области выдворено за пределы Украины семь так называемых студентов из стран Ближнего Востока, которые находились на территории нашего государства без надлежащим образом оформленных документов.

М.РИМАР отметила, что росту количества нелегальных мигрантов в области способствует тот факт, что местные жители в нарушение законодательства предоставляют жилье в аренду иностранцам и лицам без гражданства, которые незаконно въехали в Украину, или утратили основания для последующего пребывания в нашем государстве, не требуя у них документов. Хотя за это предусмотрена административная ответственность.