В Крыму в поле нашли брошенный самолет
11:36, 06 августа 2010Общество
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Шасси обломаны, без крыльев...
В Крыму пилот бросил самолет Ан-2 после его поломки, по факту ЧП ведется следствие.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС, машина 1983 года выпуска найдена 5 августа на грунтовой дороге около рисовых чеков в Раздольненском районе.
«Шасси обломаны, без крыльев, с помятым винтом», - описывают спасатели обнаруженный самолет.
Механик, который разбирал самолет, заявил, что Ан-2 осуществил вынужденную посадку вечером 3 августа, после чего пилот скрылся с места происшествия.
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