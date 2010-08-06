В Крыму в поле нашли брошенный самолет

В Крыму пилот бросил самолет Ан-2 после его поломки, по факту ЧП ведется следствие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС, машина 1983 года выпуска найдена 5 августа на грунтовой дороге около рисовых чеков в Раздольненском районе.

«Шасси обломаны, без крыльев, с помятым винтом», - описывают спасатели обнаруженный самолет.

Механик, который разбирал самолет, заявил, что Ан-2 осуществил вынужденную посадку вечером 3 августа, после чего пилот скрылся с места происшествия.