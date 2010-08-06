В Крыму нашли 40 гектаров конопли

В Крыму в ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2010» обнаружены посевы конопли площадью свыше 40 гектаров.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АР Крым.

В частности, в Симферопольском районе на территории, принадлежащей Перовскому сельскому совету, вблизи села Константиновка работниками Управления по борьбе с незаконным обращением наркотиков ГУМВД в Крыму совместно с сотрудниками СБУ в Крыму на поле площадью около 2 га был обнаружены незаконные посевы конопли - около 25 тыс. кустов.

По предварительным подсчетам, на черном рынке за данный «урожай» можно было бы получить около 80 млн. грн., отметил оперуполномоченный УБНОН в Крыму Дмитрий ВОРОНИН.

По его словам, на землепользователя - аграрное хозяйство - составлен административный протокол по а ст. 106 КУпАП - непринятие мер по уничтожению незаконных посевов конопли и снотворного мака, к нему будут применены штрафные санкции.

Собранная конопля была уничтожена путем сожжения, поле - перепахано.

Кроме того, посевы дикорастущей конопли площадью около 40 гектаров были обнаружены вблизи села Сизовка Сакского района.

По словам старшего оперуполномоченного УБНОН ГУМВД Украины в Крыму Сергея КАРЛАШЕНКО, данное поле разделено между владельцами, которые имеют госакты на землю. Часть владельцев предприняла меры по уничтожению посевов, а некоторые смотрели на эту проблему «сквозь пальцы».

“Их личности устанавливаются, в сельсовете взяты списки владельцев, которых привлекут к административной ответственности. Если будет установлено, что кто-то из владельцев планировал эту коноплю использовать в качестве наркотического средства - они будут привлечены к уголовной ответственности”, - сказал С.КАРЛАШЕНКО.

По словам правоохранителя, по предварительным подсчетам, на поле росло около 400 тыс. кустов. Стоимость «урожая» с одного куста - около 100 грн.

Участковый инспектор Сакского ГО Владимир ЕЩЕНКО добавил, что в Сизовке посевы конопли обнаружены уже во второй раз, то же было и в прошлом году. Как говорят местные жители, это растение специально не сеялось, и они не имеют никакого отношения к этому факту.

Сейчас местные жители обещают убрать коноплю. Кроме того, здесь будут задействованы органы местного самоуправления, которые помогут техникой, транспортом и топливом. Совместно с милицией все это будет убрано и уничтожено, заверили в ОСО.