Кернес утверждает, что не получал писем от УЕФА

Секретарь Харьковского городского совета, и.о. городского председателя Геннадий КЕРНЕС утверждает, что не получал письмо от операционного директора УЕФА Мартина КАЛЛЕНА по поводу строительства дороги через лесопарк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил на брифинге.

"Я не могу утверждать вот на эту минуту (брифинг состоялся около 16:00 – УНИАН), но по состоянию на вчера такого письма не было", - сказал Г.КЕРНЕС.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источники в Харьковской облгосадминистрации, 3 августа операционный директор УЕФА М.КАЛЛЕН направил Г.КЕРНЕСУ письмо по поводу конфликтного строительства в лесопарке. М.КАЛЛЕН попросил "еще раз переоценить важность строительства новой дороги". "Мы надеемся, что возможно найти альтернативное решение, которое удовлетворит все стороны конфликта", - говорилось в письме М.КАЛЛЕНА.

Операционный директор УЕФА также отметил, что "в СМИ строительство ошибочно связывают с подготовкой к Чемпионату Европы 2012 года". "Мне хотелось бы подчеркнуть, что одна из самых главных ценностей для УЕФА – это уважение, которое мы применяем во всех сферах нашей деятельности, на футбольном поле и вне его. УЕФА не хочет ассоциироваться с проектами, которые дискредитируют этот главный принцип", – отметил М.КАЛЛЕН.