Прокуратура не дает продать Полтавский рынок

Прокуратура Полтавы опротестовала решение городского совета о продаже земли Центрального рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил прокурор Полтавы Иван КИНАШЕВСКИЙ.

По его словам, прокуратура города в ходе проверки решения сессии Полтавского горсовета о продаже земельного участка Центрального рынка обнаружила нарушения в части цены на земельный участок.

«Поскольку решение о продаже принималось коллегиально, теперь, в соответствии с законодательством, должна быть созвана сессия горсовета для рассмотрения прокурорского протеста. На ней, опять же коллегиально, депутаты примут решение о результатах этого рассмотрения», - заявил прокурор.

Как сообщалось, 55-я сессия пятого созыва Полтавского горсовета 22 июля своим решением согласовала цену на продажу ряда земельных участков в городе, в том числе участка, на котором расположен Центральный рынок, за 8,5 млн. грн. В связи с обращениями граждан по этому поводу прокурор области Виктор ВОЙЦИШЕН поручил провести прокурорскую проверку этого решения.