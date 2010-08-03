На Днепре хулиганы обстреляли рыбаков

В Черниговской области на Днепре хулиганы обстреляли белорусских рыбаков.

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-службы Черниговского пограничного отряда подполковник Александр ДУДКО.

По его информации, от Гомельской пограничной группы поступила информация о том, что рыбаки, находившиеся на безымянном белорусском острове напротив с. Каменка (Украина), были обстреляны из травматического оружия неизвестными лицами. Злоумышленники стреляли с моторной лодки и затем исчезли в неизвестном направлении.

В ходе проверки было установлено, что группа из 8 лиц (4 мужчины и 4 женщины) может иметь отношение к конфликтной ситуации. При проведении осмотра места отдыха этой группы в резиновой лодке был обнаружен 1 патрон (шумового действия или газовый), а в дальнейшем на берегу - 7 стреляных гильз. У одного из отдыхающих была изъята пневматическая винтовка ИЖ-38 без документов. Соседи этой группы подтвердили, что те стреляли и выходили на лодке на Днепр. За выход на воду вне пункта базирования на незарегистрированной лодке без разрешения подраздела Госпогранслужбы относительно двух граждан Украины составлены документы административного правонарушения по ст. 202 Кодекса об административных правонарушениях.

Позже один из мужчин признался, что это он обстрелял из травматического оружия белорусских рыбаков, а пистолет, испугавшись, выбросил в воду. За совершенное правонарушение на него были составлены документы административного правонарушения по ст. 173 "Хулиганство".