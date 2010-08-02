В Киеве в июле продано 979 квартир

В Киеве в июле этого года было продано 768 квартир на вторичном рынке и 211- в недостроенных домах.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (47% сделок), 41% сделок приходится на двухкомнатные квартиры и 12% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (72%) приходится на квартиры до 100 тыс. долл., 19% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 9% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 369 долл./кв. м на вторичном рынке (1 214 долл./кв. м на первичном рынке). Самым дорогим в июле был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 855 долл./кв. м на вторичном рынке (2 397 долл./кв. м на первичном рынке).

Как сообщал УНИАН, по итогам июня 2010 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 935 квартир, на первичном рынке 270 квартир. За первое полугодие этого года в столице продано более 6 тыс. квартир, из которых 1 074 квартиры - на первичном рынке и 4 930 квартир – на вторичном.

В 2009 году на вторичном рынке жилья Киева было продано 6,6 тыс. квартир, на первичном рынке - 1,4 тыс.