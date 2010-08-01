ЮНЕСКО пополнил Список всемирного наследия тремя новыми объектами

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес в Список всемирного наследия три новых объекта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе представительства ЮНЕСКО в Украине.

В частности, Комитет всемирного наследия на своей 34-й сессии внес в список два новых объекта: объект природного наследия - Высокогорье в центральной части Шри-Ланки, а также смешанный объект (природное и культурное наследие) - Национальный морской парк «Папаханаумокуакеа» в Соединенных Штатах Америки.

В сообщении отмечается, что Высокогорье Шри-Ланки включает в себя охранную зону Пик Вайлдернесс, национальный парк Хортон Плейнс и заповедный лес Кнаклс. Эти горные леса на высоте до 2,5 тыс. метров над уровнем моря являются средой обитания необыкновенной по своему разнообразию флоры и фауны, включая несколько видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Национальный морской парк «Папаханаумокуакеа» - это обширная и изолированная группа небольших низменных островов и атоллов, окруженных океаном и разбросанных на протяжении почти 250 км к северо-западу от главного архипелага Гавайских островов, протяженностью около 1931 км. Для коренных гавайцев этот объект имеет космологическое значение как воплощение концепции родства между человеком и миром природы, колыбели жизни и пристанища человеческих душ после смерти.

Также Комитет всемирного наследия включил в Список культурного наследия Охранную зону Нгоронгоро в Танзании. Комитет принял это решение в связи с исключительными свидетельствами эволюции человека на территории этого объекта, который охватывает обширную часть суши от Национального парка Серенгети на северо-западе Танзании до восточной оконечности Великой рифтовой долины. Охранная зона Нгоронгоро также включает Кратер Нгоронгоро, который является самым большим кратером в мире, и ущелье Олдувай - одну из наиболее важных доисторических местностей, где антропологи Луис и Мэри Лики сделали множество своих величайших открытий. Эта территория также имеет глобальное значение для сохранения биоразнообразия и была впервые включена в Список всемирного наследия в качестве природного объекта в 1979 году.

Кроме того, Комитет всемирного наследия занес ряд объектов в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Этот список пополнили Захоронения королей Буганды в Касуби (Уганда), кафедральный собор Баграти и монастырь Гелати (Грузия), Национальный парк Эверглейдc (США), тропические леса Атсинанана (Мадагаскар).

В то же время из этого списка комитет вывел Галапагосские острова (Эквадор).