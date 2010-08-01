В Донецке автобус врезался в храм: 4 раненых

В Донецке из-за отказа тормозов автобус, перевозивший горняков шахты им. Засядько, врезался в храм, пострадали четверо прихожан церкви.

Факт дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вчера вечером, подтвердили УНИАН в Донецком городском управлении ГАИ.

«Такое происшествие, к сожалению, имело место. В оперативной сводке – у автобуса отказали тормоза», - сказали в городском управлении и добавили, что «у автобуса отказали тормоза, и поэтому, водитель, конечно, потом не справляется с управлением, в результате - произошел наезд на храм».

В результате ДТП пострадали четверо пожилых прихожан, которые с травмами были доставлены в больницу. Кроме того, частично повреждено здание храма.

Правоохранители объяснили, что окончательные выводы об аварии будут сделаны после проведения экспертизы транспортного средства.

«Еще будет проводиться автотехническая экспертиза тормозной системы, которая точно установит, почему отказали тормоза, и водитель не справился с управлением», - констатировали в управлении.

При этом работники ГАИ подчеркнули, что в регионе высокая температура воздуха держится уже долго, на протяжении целого месяца, поэтому всем водителям надо уделять пристальное внимание техническому состоянию своего авто и реально оценивать свое состояние здоровья, адекватность своего поведения за рулем при высокой температуре воздуха, если автосредство не оснащено кондиционером.