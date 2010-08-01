В Украине с сегодняшнего дня повышаются цены на газ для населения и предприятий теплоэнергетики.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) своими постановлениями от 13 июля 2010 года увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

По данным Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в связи с повышением цен на газ тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25%.

Предельный уровень цены на природный газ для предприятий ТКЭ, обеспечивающих население отоплением и горячим водоснабжением, с 1 августа 2010 года вырастет на 50% - с 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку и распределение газа).

Цена на газ для предприятий теплоэнергетики не пересматривалась с декабря 2008 года и была зафиксирована на уроне 872,78 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, целевой надбавки и транспортировки).

Постепенное повышение внутренних цен на природный газ до экономически обоснованного уровня является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.