Две трагедии в Харьковской области

В Харьковской области от удара током погиб пенсионер.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это произошло в одном из домов в поселке Коротич во время установки электрооборудования.

Установлено, что 63-летний местный житель был смертельно травмирован электротоком в результате неосторожности.

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В песчаном карьере погиб 12-летний мальчик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, несчастный случай произошел 30 июля в карьере в одном из лесов Змиевского района.

Во время игры в песчаном карьере мальчика засыпало песком.