Две трагедии в Харьковской области
00:32, 01 августа 2010Общество
1852 0
Пенсионер и ребенок
В Харьковской области от удара током погиб пенсионер.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это произошло в одном из домов в поселке Коротич во время установки электрооборудования.
Установлено, что 63-летний местный житель был смертельно травмирован электротоком в результате неосторожности.
***
В песчаном карьере погиб 12-летний мальчик.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, несчастный случай произошел 30 июля в карьере в одном из лесов Змиевского района.
Во время игры в песчаном карьере мальчика засыпало песком.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter