Китай впервые разрешил опубликовать доклад МВФ

Китайское правительство разрешило публикацию доклада Международного валютного фонда впервые с 2006 года, сообщает BBC News. Ранее КНР запрещала обнародование этих документов у себя, поскольку они содержали жесткую критику валютной политики страны. МВФ считал, что Китай искусственно занижает стоимость юаня для выгоды своих экспортеров.

Нынешний отчет также содержит критику, однако ее тон значительно снижен. В нем указано, что некоторые директоры МВФ считают курс юаня заниженным, однако другие не согласны с такой точкой зрения. В целом занижение курса юаня оценивается в 5-27 процентов.

ЕС и США неоднократно призывали Китай позволить своей валюте укрепиться, однако с 2008 года Пекин игнорировал их требования. Весной 2010 года китайский ЦБ слегка расширил валютный коридор для юаня, однако к его значительному укреплению это не привело.

Низкий обменный курс юаня называют одной из самых серьезных проблем мировой экономики, так как Китай формирует очень большое положительное торговое сальдо почти со всеми значимыми партнерами. В то же время торговый дефицит и отток капитала в КНР считается одной из косвенных причин кредитного кризиса в США.

Китай - не единственная страна, запрещающая публикации отчетов МВФ. В 2009 году так же поступали 12 процентов всех государств - членов фонда.

Лента.ру