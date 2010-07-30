Кабмин отменил экзамен по украинскому при поступлении в аспирантуру

Кабинет министров Украины постановлением № 642 от 28 июля 2010 года внес изменения в Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

В частности, согласно постановлению, теперь индивидуальный план работы аспиранта будет предусматривать сдачу кандидатских экзаменов по специальности, иностранному языку и философии, а в случае необходимости - дополнительного экзамена, определенного решением специализированного ученого совета заведения, учреждения, где предусматривается защита диссертации, и зачетов по дисциплинам, определенных решением ученого совета высшего учебного заведения, научного учреждения с учетом профиля подготовки, а также педагогической практики.

Таким образом, вступающие в аспирантуру будут сдавать вступительные экзамены по специальности (в объеме учебной программы для специалиста или магистра, которая отвечает избранной ими научной специальности, по философии и одному из иностранных языков на выбор (английскому, немецкому, испанскому, итальянскому, французскому) в объеме учебных программ для высших учебных заведений IV уровня аккредитации, утвержденных Минобразования. Экзамен по второму иностранному языку будет сдаваться по решению ученого совета высшего учебного заведения, научного учреждения в случае, если знание этого языка необходимо для работы над диссертацией.

Правительство также отменило обязательность включения в состав предметных комиссии для приема экзаменов у будущих аспирантов доцентов и высококвалифицированных преподавателей по украинскому языку.

Аналогичные правила правительство установило и для соискателей научной степени кандидата наук, которые работают над диссертациями вне аспирантуры.

Как сообщал УНИАН, обязательность экзаменов по украинскому языку при вступлении в аспирантуру, а также при соискании научных званий была установлена постановлением Кабинета министров № 309 от 1 марта 1999 года, которым было утверждено Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров. В то время правительство возглавлял Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО.