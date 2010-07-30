Кто защитит мораль на телевидении?

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не согласовал проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О защите общественной морали», разработанный Национальной экспертной комиссией Украины по вопросам защиты общественной морали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацсовета со ссылкой на первого заместителя председателя Национального совета Оксану ГОЛОВАТЕНКО.

«Сегодня мы приняли очень положительное решение для всей индустрии. НЭК направила в Нацсовет на согласование законопроект «О защите общественной морали», в котором предусматривается право комиссии проверять телерадиоорганизации”, - отметила она.

Между тем, по словам О.ГОЛОВАТЕНКО, закон четко определяет, что это полномочие исключительно Национального совета. “Национальный совет не согласовал этот законопроект, поскольку он противоречит законодательству. Это наша принципиальная позиция”, - подчеркнула она.

Решение Национального совета о несогласовании законопроекта и обоснование этого решения будут направлены в Национальную экспертную комиссию, добавила О.ГОЛОВАТЕНКО.

Кроме того, проинформировала она, еще один документ, направленный в Национальный совет этой же Комиссией, - Инструкция о порядке проведения экспертизы - был оставлен без рассмотрения, поскольку полномочиями Национального совета не предусмотрено согласование, утверждение или рассмотрение подобных документов.

Не согласовал Национальный совет и разработанный Министерством транспорта и связи Украины проект закона «Об особенности осуществления закупок за государственные средства телекоммуникационных услуг, в том числе по ретрансляции радио и телесигналов (за исключением услуг мобильной связи и услуг Интернет-провайдеров)».

Как объяснил председатель Национального совета Владимир МАНЖОСОВ, в предложенном проекте есть расхождение с Конституцией Украины и Законом Украины «О телевидении и радиовещании».

Кроме этого, сегодня на заседании не был согласован проект постановления Кабинета Министров Украины «О мерах по введению распространения радиопрограмм Национальной радиокомпании Украины в диапазоне 87,5-108 Мгц».